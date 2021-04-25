ЕС окажет поддержку Индии в свете ситуации с COVID-19

Евросоюз окажет поддержку Индии из-за ситуации с коронавирусом в этой стране. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсул фон дер Ляйен у себя в Twitter.

«Я встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы оказать поддержку. ЕС объединяет ресурсы, чтобы быстро отреагировать на запрос Индии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что за рост заболеваемости COVID-19 в Индии ответственны «британский», «южноафриканский» и «бразильский» штамм коронавируса и его вариант с двойной мутацией. При этом в Дели растет число случаев заражения «британским» штаммом. Отмечалось, что несмотря на распространение различных штаммов, в целом число заражения ими остается небольшим.