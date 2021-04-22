Стрельба у президентского дворца в столице Сомали

Интенсивная стрельба слышна в непосредственной близости от президентского дворца в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Dalsan, передает ТАСС.

Рядом с дворцом, известным как "Вилла Сомали", идет перестрелка, отмечает она. Ранее в воскресенье мятежные подразделения Вооруженных сил Сомали вошли в северную часть Могадишо, установив свой контроль над районами Каран, Якшид и Хелива. Вслед за этим мятежники начали захватывать основные столичные транспортные развязки. Правительственные подразделения практически не оказывали им сопротивление, отмечает Dalsan. Единственным исключением стала главная развязка на юге Могадишо KM-4, откуда идет основная дорога в международный аэропорт. Там сейчас идет ожесточенный бой.

В свою очередь новостной портал Somali Guardian передал, что мятежники захватили в районе Вабари полицейский участок, который находится в непосредственной близости от развязки KM-4. Очевидцы сообщают о применении обеими сторонами тяжелых вооружений. Из города идет поток беженцев.