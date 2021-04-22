Американский политолог Юрий Рашкин в интервью haqqin.az: «Признает ли Байден геноцид чернокожих?»

Рашкин считает, что таким образом Байден сделал реверанс в сторону Армении, и там восторженно встретили выступление американского президента. Армянское руководство и сами армяне уверены, что США наконец признали «историческую правду» и показали, что их президент солидарен с армянским народом и симпатизирует ему. На самом же деле Байден подыграл прозападным силам в Армении, которые выступают против российского диктата над Ереваном и ратуют за интеграцию с Западом. В определенных кругах США существует мнение, что армянская власть имеет демократический характер, хочет противостоять влиянию России, но в силу геополитической обстановки вынуждена вести страну в русле российской политики.

«Байден к тому же выполнил обещание, которое дал своим армянским избирателям во время предвыборной кампании. Многие кандидаты от Демократической партии обещали признать «геноцид», но Байден стал первым американским президентом, который сдержал свое слово. Тем самым он укрепил свой авторитет у американских демократов. Вообще же американцы особо не вникают в детали исторических событий 106-летней давности в Европе, периода Первой мировой войны. В то же время армянская диаспора активно проводит посвященные «геноциду» митинги, публикует в разных изданиях статьи, собирает подписи и др. А вот со стороны турецкой общины никакой идеологической борьбы не наблюдается, аргументам армян ничего не противопоставляется. Армяне настолько плотно, тщательно и глубоко проработали этот вопрос, что теперь Турции следует доказать, что не было «геноцида», - считает политолог.

Вместе с тем Рашкин уверен, что признание «геноцида» ничего в отношении США к Турции не меняет. Анкара, полагает он, слишком преувеличивает этот шаг, видя в нем чуть ли не проявление ненависти к туркам. А на деле сказанное президентом никаких последствий в отношении Анкары иметь не будет. До президентства Байдена, в 2019 году, резолюцию о «геноциде армян» утвердили палата представителей и Сенат США. Однако тогдашний президент США Дональд Трамп отказался подписать эту резолюцию. Акт о «геноциде армян» признали 49 штатов США и Федеральный округ Колумбия. И до сих пор не было ни одного иска в суд за компенсацией, требований возмещение ущерба или чего подобного. Турция остается стратегическим союзником для США, и ее опасения, что, если мир признает «геноцид», это может привести в конечном счете к потере восточных турецких земель, несостоятельны. В современном мире такое геополитическое беспокойство не имеет реальных основ, не сомневается Рашкин.

Что же касается Байдена, то, по мнению политолога, он вступил на рискованный путь закона бумеранга. Дело в том, что его признанием «геноцида армян» 106 лет назад в Османской империи может воспользоваться афроамериканское население страны и потребовать правовой оценки рабства в США с 16 до середины 18 веков.

«Вполне возможно, - указывает Рашкин, - что появится требование признать геноцид чернокожих африканцев, насильно вывезенных из Африки. Тем более, что черные американцы уже давно обвиняют белое население в массе различных преступлений на расовой почве. В США уже идут разговоры о выплате репараций афроамериканцам за всю несправедливость, которая происходило за 300 лет рабства. К ним могут присоединиться живущие в резервациях индейцы. Да, они получают хорошие деньги за казино, работающие на их землях. Но если черные добьются компенсаций, то и индейцы начнут настаивать на признании факта истребления аборигенного населения Америки. А сейчас ведь к тому и идет, что американские власти примут в различной форме решение о выплате компенсаций чернокожему населению. И это будет не просто выплата денег, а, скорее всего, финансирование расширения черного бизнеса, средства на обустройство домов афроамериканцев и др. Чернокожее население показало себя как активно голосующее на выборах, вот поэтому получает определенные привилегии от победителей последних президентских выборов в США. Поэтому нынешняя администрация активно занимается его проблемами. Байден может взять ответственность за системный расизм, выразить соболезнование черному населению, но не думаю, что когда-нибудь он употребит фразу «геноцид чернокожего населения».

В США официально геноцида черных не было, а было 300 лет рабства. Пока неизвестно, подпадает ли то, что происходило во времена рабства, под современное понятие «геноцид», резюмирует американский политолог.