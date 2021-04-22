Китай продолжает модернизацию своей армии наш обзор
Китай продолжает модернизацию своей армии — на суше, в воздухе и на море. Стало известно, что коммунистические власти этой страны поставили на боевое дежурство в рядах военно-морских сил первый свой вертолетонесущий универсальный десантный корабль серии Type 075.
Это судно спустили на воду еще в 2019 году, и уже тогда оно стало самым большим десантным кораблем китайского военного флота. В 2020 году он прошел ходовые испытания, как сообщил Украинский военный портал.
Параметры его внушительные. Длина — 235 метров, ширина - 36 метров, осадка 8,5 метра, водоизмещение около 10 тысяч тонн. Type 075 может развивать скорость 23 узла, а дальность его плавания на скорости 15 узлов составляет 10 тысяч морских миль.
Вертолетоносец способен нести на своей палубе несколько десятков винтокрылых машин разного назначения. На борту новинки установлена зенитная артиллерия и зенитно-ракетные комплексы, что делает ее грозным для противника.
Народно-освободительная армия Китая имеет намерение взять на вооружение всего три разработанных предприятием Zhonghua Shipbuilding вертолетоносца Type 075.
Сейчас уже второй корабль этого типа проходит морские испытания у берегов Китая, а третий уже в стадии завершения строительных работ. Об этом сообщило китайское телевидение CCTV 13.
На торжественной церемонии ввода в строй первого вертолетоносца присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин.
Под бравурные звуки военного оркестра и хорошо отрепетированные бурные аплодисменты китайских моряков, под гимн КНР сам председатель Си, в защитного цвета рубашке, вручил командиру корабля флаг и диплом, а потом спустился в недра вертолетоносца, где обошел строй почетного караула.
Здесь же ему показали десантную технику — бронетранспортеры-амфибии, палубные вертолеты. Перед отъездом с военно-морской базы лидер Китая сфотографировался с экипажем.
Модернизация, идущая не ослабевающими темпами — сигнал со стороны Пекина всему региону Южно-Китайского моря, и прежде всего Тайваню, который получает помощь и от США, и от некоторых стран Евросоюза.
Вертолетоносец, это хоть и десантный корабль, но хорошо известно, что одна из его целей - чужие подводные лодки. Тайвань как раз идет по пути приобретения 8 субмарин для своего военного флота. То есть, понятно, зачем Китаю «охотники за подлодками».