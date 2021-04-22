Отдел международной информации и политики 01:11

Китай продолжает модернизацию своей армии — на суше, в воздухе и на море. Стало известно, что коммунистические власти этой страны поставили на боевое дежурство в рядах военно-морских сил первый свой вертолетонесущий универсальный десантный корабль серии Type 075. Это судно спустили на воду еще в 2019 году, и уже тогда оно стало самым большим десантным кораблем китайского военного флота. В 2020 году он прошел ходовые испытания, как сообщил Украинский военный портал.

Параметры его внушительные. Длина — 235 метров, ширина - 36 метров, осадка 8,5 метра, водоизмещение около 10 тысяч тонн. Type 075 может развивать скорость 23 узла, а дальность его плавания на скорости 15 узлов составляет 10 тысяч морских миль. Вертолетоносец способен нести на своей палубе несколько десятков винтокрылых машин разного назначения. На борту новинки установлена зенитная артиллерия и зенитно-ракетные комплексы, что делает ее грозным для противника. Народно-освободительная армия Китая имеет намерение взять на вооружение всего три разработанных предприятием Zhonghua Shipbuilding вертолетоносца Type 075.