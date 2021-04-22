Число заражений COVID-19 в мире превысило 146 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 146,05 млн, увеличившись за сутки более чем на 830 тыс. Cогласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,9 тыс., превысив 3,09 млн.

Так, в ВОЗ поступили сведения о 146 054 107 инфицированных и 3 092 410 умерших. Число заразившихся увеличилось на 830 806, погибших - на 12 940.

Более 44 процента случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на Юго-Восточную Азию (365 986), на втором месте - Северная и Южная Америка (228 852), на третьем - Европа (165 146).