Глава УЕФА грозит участникам Суперлиги санкциями

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы, вступившие в Суперлигу, столкнутся с санкциями.

«Каждый должен понести ответственность за то, что сделал. Мы не будем делать вид, что ничего не произошло. Нельзя сделать что-то такое, а потом заявить: «Меня наказали, потому что все меня ненавидят». Все их проблемы — это результат их действий. В ближайшее время мы решим, что будем делать», — цитирует слова Чеферина RT.