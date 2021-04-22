New In Chess Classic: Шахрияр Мамедъяров выиграл три партии и догнал Теймура Раджабова

Сегодня на шахматном онлайн-турнире из серии Champions Chess Tour, организованном чемпионом мира Магнусом Карлсеном, были сыграны еще пять туров предварительной стадии.

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, лидировавший с 4 очками после первых пяти туров, сегодня сыграл хуже. В пяти партиях он набрал лишь 2 очка. После десяти туров у Теймура 6 баллов, и он занимает 6-е место.

Сегодня Раджабов сыграл вничью с американцами Хикару Накамурой и Уэсли Со, иранцем Алирезой Фирузджей и поляком Ян-Кшиштофом Дудой. Единственное поражение случилось в 9-м туре, когда наш шахматист уступил индийцу Рамешбабу Прагнананде.

Шахрияр Мамедъяров в первый день набрал 2,5 очка. Сегодня Шах сыграл лучше. Он победил россиянина Сергея Карякина, американца Леньера Домингеса и индийца Сантоша Гуджрати Видита, сыграл вничью с британцем Гевейном Джонсом и проиграл вьетнамцу Ле Куанг Льему. Как и Раджабов, Мамедъяров имеет 6 очков, но располагается на 5-й позиции благодаря более высоким дополнительным показателям.

Лидирует Магнус Карлсен, у которого 7 очков.

Напомним, New In Chess Classic – пятый турнир в серии Champions Chess Tour. Теймур Раджабов в начале января выиграл второй турнир, одержав в финале блестящую победу над Левоном Ароняном. Тем самым Раджабов обеспечил себе участие в финальном этапе, который пройдет в сентябре.

На New In Chess Classic, как и на предыдущих турнирах, выступают 16 шахматистов. На предварительной стадии они играют друг с другом в один круг. По итогам 15 туров восьмерка лучших получит право сыграть в плей-офф. Контроль времени на турнире – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход.

Призовой фонд соревнования – 100 тысяч долларов. Победитель получит 30 тысяч.

После четырех турниров в общем зачете Теймур Раджабов занимает 3-е место. У него 108 очков. Выше расположены Уэсли Со и Магнус Карлсен. Шахрияр Мамедъяров сыграл лишь в одном турнире и пока очков не имеет.