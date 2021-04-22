Азербайджанские каратисты завоевали 22 медали на турнире в Минске

Молодежная и юношеская сборная Азербайджана по каратэ завоевала 22 медали на международном турнире Unmei Cup в Минске.

Под руководством главного тренера Анара Аллахвердиева и старшего тренера Сеймура Худавердиева наша команда взяла 9 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Амин Ядигярлы (52 кг), Азим Рагиб (70 кг), Айсу Алиева (47 кг), Фидан Рустамова (54 кг), Фарид Савадов (55 кг), Рамиль Бахшалиев (61 кг), Вахид Гасанов (76 кг), а также команды девушек и юношей по кумите.

Серебро у Нихада Керимзаде (70 кг), Ниджата Керимли (61 кг), Хумар Алибековой (53 кг), Вахида Гасанова (абсолютная весовая категория), Гусейна Гусейнзаде (84 кг) и юношеской команды по кумите.

Наконец, бронзовые награды в активе Магомеда Хамоева (63 кг), Фарида Талыбова (68 кг), Рамиля Бахшалиева (абсолютная весовая категория), Ренаты Арабли (61 кг), Гасанали Гасанова (ката), Захры Гурбанзаде (ката) и Неда Резаи (ката).

Сборная Азербайджана заняла 1-е место в общекомандном зачете. Турнир в Минске стал первым соревнованием для молодежной и юношеской сборной после перерыва сроком в один год и три месяца. Следующим турниром для нее станет июньская Молодежная лига, которая пройдет на Кипре.