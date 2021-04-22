Объявлены лауреаты «Оскара-2021»

Церемония вручения кинопремии "Оскар" из-за пандемии впервые прошла в обновленном формате на нескольких площадках, передает ТАСС.

Картина "Земля кочевников" удостоилась премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Ее режиссер Хлоя Чжао получила награду за лучшую режиссерскую работу.

Фильм "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman) режиссера Эмиральд Феннел получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. В номинации за лучший адаптированный сценарий победил фильм "Отец" (The Father) Флориана Зеллера.

Фильм "Манк" (Mank) Дэвида Финчера был удостоен "Оскара" за лучшую операторскую работу и за работу художника-постановщика.

Датскую ленту "Еще по одной" (Druk) Томаса Винтенберга признали лучшим иностранным художественным фильмом.

Лучшим актером второго плана стал Дэниэл Калуя, сыгравший в фильме "Иуда и черный мессия". Композицию Fight for you из этого фильма признали лучшей оригинальной песней.

"Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" получила южнокорейская исполнительница Юн Ё Джон за роль в фильме "Минари" (Minari).