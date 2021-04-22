Турция пообещала ответить США на признание «геноцида армян»

Анкара ответит на решение президента США Джо Байдена признать так называемый «геноцид армян» в начале XX века в Османской империи, заявил официальный представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в беседе с агентством Reuters.

«В ближайшие дни и месяцы будет реакция различных форм, видов и степеней», – заявил представитель Эрдогана.

Ибрагим Калын также назвал решение американских властей «просто возмутительным». При этом он не уточнил, ограничит ли Анкара доступ США к авиабазе Инджирлик на юге Турции, которая используется для поддержки международной антитеррористической коалиции.