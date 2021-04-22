На Марсе нашли пригодные для жизни условия

Астробиологи обнаружили, что недра Марса могут поддерживать микробную жизнь, обеспечивая ее энергией и всеми необходимыми веществами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrobiology, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты проанализировали химический состав метеоритов, которые оторвались от поверхности Марса и упали на Земле. Оказалось, что эти породы, если они будут постоянно контактировать с водой, смогут производить побочные соединения, важные для жизнедеятельности микроорганизмов, подобных тем, что обитают в не освещенных солнцем глубинах Земли. Данные говорят о том, что большая часть недр Красной планеты потенциально пригодна для обитания живых существ, пишет Лента.ру.