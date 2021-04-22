Евросоюз открывает границы для привитых туристов
Евросоюз летом текущего года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса нового типа вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в беседе с New York Times.
«Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA», – заявила фон дер Ляйен.
При этом глава ЕК не раскрыла сроки открытия границ Европейского союза и детали того, как будет восстанавливаться туризм.