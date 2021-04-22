Генерал ФСБ рассказал о версии теракта на АЭС в Чернобыле

Версия теракта как причины аварии на Чернобыльской атомной электростанции рассматривалась «очень серьезно», сообщил генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук, ранее занимавший должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

«Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить о вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их»,— сказал Ткачук в интервью РИА Новости. Он отметил, что при этом версия теракта «рассматривалась очень серьезно».

По его словам, все версии анализировались разными специалистами, изучалась вся история Чернобыльской АЭС. Он рассказал, что были данные о нарушениях при строительстве станции. «И эта версия тоже была — не явилось ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций»,— добавил Анатолий Ткачук.

Генерал-майор в отставке напомнил, что после расследования причиной аварии назвали «действия персонала четвертого энергоблока, человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен». Он уточнил, что о нарушениях дисциплины персонала Чернобыльской АЭС свидетельствуют рассекреченные ранее документы КГБ.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. На АЭС взорвался реактор четвертого энергоблока. В результате этого в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ. Авария считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики.