Kapital Bank снизил ставку по кредиту под залог недвижимости

Kapital Bank регулярно проводит различные кредитные акции, предлагает продукты по льготным тарифам, а также упрощает их условия для удовлетворения потребностей клиентов в денежных средствах. Теперь в Kapital Bank можно получить кредит до 70 000 манатов под залог недвижимости, например, квартиры, частного дома, дачи, нежилого помещения, объекта.

Согласно условиям, недвижимость, которая будет выступать в качестве обеспечения, должна находиться в городах Баку, Сумгаит или на Апшероне. Размер кредита может составлять не более 65% от оценочной стоимости оформляемого в залог недвижимого имущества. Кредит выдается максимум на 7 лет, минимальная сумма начинается от 20 000 манатов, а ставка снизилась и теперь стартует от 18% годовых.

Следует отметить, что кредит предоставляется только лицам, имеющим официальное место работы. При выдаче кредита передаваемое в залог имущество должно быть застраховано. Клиенты могут отправить заявку на кредит через WhatsApp по номеру (+99451) 250 99 99.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.