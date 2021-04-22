Азербайджан планирует возобновить прямое авиасообщение с Пакистаном. Об этом пакистанским СМИ сказал посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде, передает Trend.

По словам дипломата, возобновление прямого авиасообщения возможно в случае улучшения ситуации с COVID-19. "Возобновление регулярного рейса окажет положительное влияние на экономическую и торговую деятельность наших стран", - сказал Али Ализаде.

В настоящее время прямого авиасообщения между Азербайджаном и Пакистаном нет. Авиасообщение налажено через Turkish Airlines, которые выполняют рейсы из Стамбула в Лахор/Исламабад через Баку.