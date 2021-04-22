Сотрудники Гянджинского регионального управления Главного управления охраны МВД на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемых в краже, сообщили haqqın.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, житель Гянджи ранее судимый Орхан Аббасов и житель Зардабского района Али Велиев ночью незаконно проникли в один из магазинов, расположенных на территории города, и попытались совершить кражу.

Благодаря действиям сотрудников регионального управления охраны города Гянджа, несущих службу на этой территории, злоумышленники были задержаны на месте преступления и переданы в Кяпазское районное управление полиции.

Проводится расследование.