Цена биткоина подскочила

Цена биткоина снова подскочила после недавнего падения до минимума за несколько недель и за ночь повысилась на шесть тысяч долларов. По данным криптобиржи Coindesk, на утро понедельника, 26 апреля, стоимость самой популярной криптовалюты поднялась на 7,3 процента — до 52,770 тысячи долларов за монету.

В пятницу, 23 апреля, цена биткоина упала ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов. В ходе торгов стоимость опускалась до 48 300 долларов — минимальное значение за 48 дней. За несколько дней до падения криптовалюта достигала исторического максимума — 64 870 долларов за монету.