Тегеран прокомментировал опубликованный западными СМИ разговор Зарифа

Разговор с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, выдержки из которого опубликовал ряд западных изданий, сопроводив аудиозаписью, не предназначался для СМИ. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"МИД не несет ответственности за публикацию этого звукового файла. Это интервью не было разговором со СМИ", - сказал дипломат, по словам которого, "на слова Зарифа нужно смотреть в целом, а не выборочно", передает ТАСС.

Хатибзаде добавил, что "в этом файле глава МИД Ирана говорит о Касеме Сулеймани с уважением".

В воскресенье в ряде западных СМИ появились публикации с выдержками из неопубликованного интервью Зарифа, которое он якобы дал в марте. Помимо текстовой версии был опубликован аудиофайл, на котором слышан голос дипломата. На записи Зариф обсуждает визит командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Москву в 2015 году, судьбу ядерной сделки и отношение к ней ее участников, конфликт в Сирии и роль в нем России, а также отношения с Москвой и Вашингтоном.