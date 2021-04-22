Сотрудники МЧС спасли семь человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» МЧС, соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 25 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с четырьмя случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Всего за минувшие сутки были спасены семь человек, в том числе трое детей, один человек получил ожоги.