Ильхам Алиев: «Мы работаем над Зангезурским транспортным коридором»

«Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН, сообщает АзерТАдж.

По словам главы государства, Азербайджан внес важный вклад в реализацию таких региональных проектов, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад.

«В настоящее время мы работаем над «Зангезурским транспортным коридором», который станет составной частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой. Этот коридор позволит усилить позиции Азербайджана как транспортного и логистического центра Евразии. Я приглашаю страны-партнеры из Азиатско-Тихоокеанского бассейна рассмотреть потенциал этого регионального проекта», - сказал президент Азербайджана.