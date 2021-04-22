В России могут ограничить экспорт бензина российские СМИ
Правительство РФ поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного запрета на экспорт "отдельных видов нефтепродуктов", сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака.
Согласно тексту протокола, правительство РФ решило включить бензин в перечень товаров, которые "существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".
Речь идет о том, чтобы в случае необходимости кабинет министров смог оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.