Правительство РФ поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного запрета на экспорт "отдельных видов нефтепродуктов", сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака.

Согласно тексту протокола, правительство РФ решило включить бензин в перечень товаров, которые "существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".

Речь идет о том, чтобы в случае необходимости кабинет министров смог оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.