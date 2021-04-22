Специальное предложение от İrşad для работников образования

Так, работники образования могут приобрести в рассрочку на 12 месяцев смартфоны, на 18 месяцев - широкоэкранные ноутбуки для удобного обучения детей в режиме онлайн и на 24 месяца – бытовую технику и телевизоры. Кроме того, они получат скидку до 50% на выбранные товары при покупке наличными или картой.

Компания İrşad выступила с интересным предложением для учителей. В рамках кампании, которая продлится до 30 апреля, работникам образования предлагается вся продукция сроком до 24 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссий.

Воспользоваться кампанией работники образования могут уже с сегодняшнего дня. Им достаточно подойти к одному из 37 магазинов сети Irshad, функционирующих в Азербайджане. В случае появления вопросов относительно кампании или получения более подробной информации можно обратиться на номер *0171.

Компания Irshad, которая работает в Азербайджане уже 20 лет, расширила количество брендов и моделей продукции в своем портфеле с целью повышения уровня обслуживания и увеличения ассортимента продукции для клиентов. За это время с компанией начали сотрудничать такие всемирно известные бренды, как Rowenta, Lenovo, Tefal, Fakir, Panasonic и Bosch. Компания также является официальным дистрибьютором брендов Samsung и Xiaomi в Азербайджане и эксклюзивным дистрибьютором бренда Honor.

Отметим, что по желанию клиентов в Irshad регулярно проводятся скидочные дни и кампании. Воспользоваться ими, а также быть в курсе последних новинок можно на официальном сайте İrşad (www.irshad.az) и в социальных сетях.