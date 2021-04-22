Арестован учитель, обвиняемый в мошенничестве на 168 тысяч манатов. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В результате оперативных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела по факту присвоения и другим преступным фактам, которое возбуждено в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям, возбуждено уголовное дело на основании обращения директора детской музыкальной школы №7 имени Г.Сарабского Рустамовой Мехрибан Аскер гызы в связи с тем, что, пообещав оказать содействие в прекращении указанного уголовного дела на стадии предварительного расследования, учитель этой школы Шукюров Сахиб Фамиль оглу присвоил принадлежавшую ей крупную сумму денег.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были выявлены основания для подоячния в том, что, пообещав оказать содействие в прекращении указанного уголовного дела на стадии предварительного расследования, С.Шукюров получил в разное время от М.Рустамовой 168 тысяч манатов, а также подстрекал гражданку дать взятку должностному лицу.

На основании доказательств, собранных по уголовному делу, С.Шукюрову предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 32,4 312.1 (подстрекательство к даче взятки) УК Азербайджана, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Проводится расследование.