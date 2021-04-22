СГБ проводит спецоперацию в здании исполнительной власти Шамкира
Служба государственной безопасности Азербайджана проводит спецоперацию в здании Исполнительной власти Шамкирского района, сообщает АПА.
Согласно информации, задержаны должностные лица исполнительной власти района.
В свою очередь Qafqazinfo сообщает, что в результате операции задержаны глава ИВ Шамкирского района Алимпаша Мамедов, его бывший первый заместитель – ныне начальник отдела образования Гудрат Алиев, главный архитектор Ильгар Гулиев, представитель главы района по городу Шамкир Пярвиз Ибрагимов и глава жилищно-коммунального эксплуатационного управления Теймур Гаджиев.