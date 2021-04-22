Хулуси Акар: Байден проигнорировал и исказил исторические реалии

Президент США Джо Байден использовал термин «геноцид» применительно к событиям 1915 года, тем самым проигнорировав и исказив исторические реалии. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».

По его словам, политические заявления не способны изменить историю: «Одними заявлениями переписать историю невозможно. Недопустимо, чтобы темы прошлого использовались для разжигания вражды и противостояния».

Глава турецкого оборонного ведомства отметил, что характеризовать исторические события между турецким и армянским народами в качестве «геноцида» - показатель отсталости и невежества. «Подобные шаги наносят ущерб будущему отношений в регионе», - уверен Акар.