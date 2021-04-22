«Дело врачей» продолжается: Генпрокуратура накрыла бакинскую больницу

Согласно информации, на основании обращений граждан, поступивших в связи с незаконными действиями должностных лиц объединенной городской больницы №18, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре начато расследование уголовного дела по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса Азербайджана.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий появились обоснованные подозрения в том, что медицинские регистраторы заранее сговорились с должностными лицами упомянутой больницы и, злоупотребив своими должностными полномочиями, за различные денежные суммы ввели в соответствующий информационный портал ложную информацию о том, что отдельные граждане якобы были обследованы и вакцинированы в процессе вакцинации против пандемии COVID-19, а также на основании этого изготавливали другие фальшивые документы.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств данного уголовного дела и лиц, причастных к совершению преступлений по указанному делу, и привлечению их к ответственности.