МИД обсудит с посольством США провокацию армян в Лос-Анджелесе

Обеспокоенность в связи с происходящим в Лос-Анджелесе будет доведена до сведения посольства США в Баку. Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя инцидент в Лос-Анджелесе, во время которого армянские радикалы повесили манекен, обернутый в азербайджанский флаг, сообщает haqqin.az со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

«Как вам известно, это не первый случай, когда мы сталкиваемся с такими основанными на ненависти и содержащими состав преступления действиями радикальных армянских группировок. Хотелось бы напомнить, что еще в июле прошлого года сотни радикальных армян-дашнаков зверски напали на немногочисленных азербайджанцев перед зданием Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе и нанесли им увечья. Управление полиции Лос-Анджелеса начало расследование в связи с этим насилием на почве ненависти, были задержаны два участника этого инцидента, поиски двух других человек продолжаются.

Вызывает большое сожаление и удивление тот факт, что, хотя после инцидента прошло около 10 месяцев, основные лица, подозреваемые в совершении преступлений на почве ненависти, не были найдены и привлечены к ответственности. В связи с этим с нашей стороны было выражено официальное недовольство. Именно из-за безнаказанности мы видим в Лос-Анджелесе очередное проявление преступлений радикальных армян на почве ненависти. Наша серьезная обеспокоенность по этому вопросу будет еще раз доведена до посольства США в нашей стране», - подчеркнула официальный представитель МИД Азербайджана.