В АИПБ пройдет очередной День открытых дверей

Продолжается проект Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) «День открытых дверей». Такой день для граждан пройдет 7 мая в 11:00 - 13:00 в подведомственном агентству Институте пищевой безопасности Азербайджана. День открытых дверей пройдет с учетом ограничений, связанных с пандемией COVID-19, сообщили haqqın.az в агентстве.

Целью проведения Дня открытых дверей является наглядное отображение гражданам в лаборатории института этапов от приема пищевых продуктов до окончательных результатов экспертизы, а также предоставление широкой аудитории возможностей материально-технической базы лаборатории и информирование о проделанной в этой области работе.

Граждане, желающие принять участие в Днях открытых дверей, могут, позвонив по телефонам (012) 565 12 72, внутренним (206) и зарегистрировавшись, провести осмотр лабораторий института, принять участие в процессе проверки продуктов питания.

Отметим, что в предыдущих Днях открытых дверей приняли участие граждане и представители ряда СМИ, на интересующие их вопросы в области продовольственной безопасности специалисты АПБ дали наглядные ответы.