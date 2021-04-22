Минтруда о социальном обеспечении ликвидаторов Чернобыльской аварии

Социальная защита граждан - участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС находится в центре внимания, и по поручению п резидента Ильхама Алиева из года в год усиливаются меры в этом направлении , сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

- Чернобыльские инвалиды по причинам их травмы были определены по двум группам: «В связи с военной службой на Чернобыльской АЭС» и «В связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС».

- За прошедший период Министерством труда и социальной защиты населения гражданам, имеющим инвалидность в связи с военной службой на Чернобыльской АЭС, было предоставлено около 300 квартир и около 400 автомобилей.

- Распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года наряду с инвалидами войны и семьями шехидов, независимо от даты постановки на учет, в 2021-2025 годах предусмотрено обеспечение квартирами или частными домами лиц, инвалидность которых установлена в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС (в том числе при исполнении обязанностей военной службы).

- Лицам, имеющим инвалидность в связи с военной службой на Чернобыльской АЭС, предоставляется президентская ежемесячная стипендия (400 манатов - для инвалидов 1-й группы, 350 манатов - для инвалидов 2-й группы, 310 манатов - для инвалидов 3-й группы).

- Лица с инвалидностью обеспечиваются ежемесячным пособием (150 манатов - за инвалидность 1-й группы, 130 манатов - за инвалидность 2-й группы, 110 манатов - за инвалидность 3-й группы) или трудовой пенсией по инвалидности (подавляющее большинство из них обеспечены пенсиями, минимальная сумма выплачиваемых им пенсий составляет 260 манатов).

- Из них ежемесячная президентская пенсия для лиц с инвалидностью 1-й группы (130 манатов) и ежемесячная президентская пенсия для лиц, ухаживающих за инвалидами 1-й группы (50 манатов).

- Ежемесячное социальное пособие предоставляется детям лиц, у которых в результате Чернобыльской аварии была установлена инвалидность I и II группы, либо умерших, а также детям состоящих на диспансерном учете участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

- Всем инвалидам ежегодно выплачивается единовременное пособие.

- Медико-социальная реабилитация инвалидов в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, решение социально-бытовых проблем, обеспечение их путевками в санаторно-курортные учреждения и др. соответствующая работа ведется в различных направлениях.

Число граждан, имеющих инвалидность в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в настоящее время составляет более 5 500 человек. Из них 2 510 - инвалиды в связи с военной службой на Чернобыльской АЭС, а 3 000 - инвалиды в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС.