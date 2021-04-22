Российский "Спутник V" будут производить в Турции

Турецкая компания Viscoran İlaç заявила о готовности производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" сразу на нескольких площадках, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций и турецкая фармацевтическая компания Viscoran İlaç объявляют о сотрудничестве для производства в стране первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении.

Планируется, что фармпредприятия Турции начнут выпускать "Спутник V" уже в ближайшие месяцы.