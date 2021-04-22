«Дело врачей» продолжается: задержан директор больницы в Нефтчале

Задержан директор Центральной районной больницы в Нефтчале Эльман Гулиев. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Нефтчалинского района.

Согласно информации, Эльман Гулиев, пользуясь тем, что в 2020 году возглавляемая им больница не принимала на стационарное лечение больных коронавирусом, все же подготовил график дополнительных выплат для медперсонала и тем самым нанес ущерб интересам государства на 25 тысяч манатов.

В отношении Эльмана Гулиева возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями). В отношении него избрана мера пресечения о невыезде.

В ходе следствия полностью обеспечена выплата нанесенного ущерба.