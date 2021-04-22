Сотрудники Шамкирского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в разбойном нападении на женщину и ее сына, сообщили haqqın.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было установлено, что в центральную районную больницу с ножевыми ранениями госпитализировали жительницу села Алиягублу и ее несовершеннолетнего сына. Прибывшие на место происшествия оперативники провели расследование, в результате которого задержали подозреваемых в совершении преступления - ранее неоднократно судимых жителей района Амиля Садыгова и Мусахиба Мискинли.

Следствие установило, что задержанные, предварительно сговорившись между собой, проникли в дом потерпевших с намерением похитить наличность и ювелирные изделия.

Проводится расследование.