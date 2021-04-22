Стокгольмский институт о росте военных расходов Азербайджана

В 2020 году военные расходы Азербайджана по сравнению с 2019 годом выросли на 17%. Об этом говорится в последнем отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что этот рост – самый большой относительный рост среди стран Восточной Европы.

Согласно отчету, увеличение объема военных расходов связано с конфликтом между Азербайджаном и Арменией в нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

Если в 2019 году военные расходы Азербайджана составляли 3,9% ВВП, то в 2020 году они составили 5,4%.

Согласно отчету SIPRI, военные расходы Армении в 2020 году снизились на 2,6% по сравнению с 2019 годом. В этой стране военные расходы составляют 4,9% ВВП в 2020 году.