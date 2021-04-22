В Индии снова суточный мировой антирекорд заражения COVID

В Индии суточный рост количества инфицированных коронавирусом пятый день подряд демонстрирует рекордные показатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что в воскресенье, 26 апреля, сообщалось о 349 691 заразившемся за 24 часа, в субботу - о 346 786, в пятницу этот показатель составлял 332 730, в четверг - 314 835. За последние 72 часа страна зарегистрировала около миллиона новых инфицированных.

Наиболее сложная ситуация сложилась в западном штате Махараштра, где за сутки выявили 66 191 случай заражения, всего же за время пандемии в штате отмечено 4 295 027 инфицированных.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за 24 часа на 2 812, этот показатель также демонстрирует рост - в воскресенье сообщалось о 2 767 заболевших. Всего число смертельных случаев достигло 195 123.