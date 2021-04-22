30 азербайджанским ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) выданы ключи от новых квартир. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Представители Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана провели жеребьевку для распределения квартир в новом доме, построенном в поселке Рамана в Сураханском районе Баку.

Распоряжением президента Ильхама Алиева предусмотрено улучшение условий жизни особой категории граждан, вставших в очередь на получение квартир с 2014 года. В документе указаны семьи шехидов, граждане, потерявшие здоровье, защищая территориальную целостность республики, а также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев.

В течение нескольких лет свыше девяти тысяч человек из данных категорий граждан были обеспечены жильем. Этот процесс продолжится и в 2021 году. Ликвидаторы аварии на АЭС в Чернобыле будут обеспечены также транспортными средствами, напомнил замминистра.

Как отметил председатель Общества инвалидов Чернобыля Миргасан Гасанов, в ликвидации последствий аварии из Азербайджана участвовали около восьми тысяч человек. Из них до сегодняшнего дня дожили почти пять тысяч человек. Многие из ликвидаторов стали инвалидами, участвовали в первой Карабахской войне, однако вплоть до 1992 года не имели никаких социальных льгот.

«Все изменилось после того, как проблему актуализировал общенациональный лидер Гейдар Алиев», — сказал Гасанов.

На фоне потери трудоспособности в молодом возрасте некоторые ликвидаторы остались без крова. Кроме того, практически у каждого второго ликвидатора впоследствии родились дети с отклонениями здоровья после полученной радиации.