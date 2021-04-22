Льготы для вакцинированных пенсионеров от Межбанка

Международный банк Азербайджана запустил кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19. Банк предлагает пенсионерам, сделавшим прививку, кредиты наличными со скидкой 2%. Скидкой может воспользоваться каждый привитый владелец пенсионной карты Международного банка Азербайджана.

Кредиты наличными можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана. Для этого необходимо обратиться в отделение банка и предоставить удостоверение личности. Пенсионеры также должны предоставить подтверждение о получении вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Кредит наличными также можно заказать предварительно, отправив на номер 8937 последние 8 цифр своей зарплатной или пенсионной карты. Для получения дополнительной информации о кампании необходимо позвонить в Информационный центр по номеру 937.

Массовая вакцинация в Азербайджане началась 18 января. Процесс осуществляется поэтапно по возрастным группам и за счет государства. Граждане могут встать в очередь на вакцинацию от коронавируса онлайн, перейдя по ссылке https://randevu.its.gov.az/ или воспользовавшись электронной службой «Запись на вакцинацию от COVID-19».

Защита здоровья населения - одна из важнейших задач Международного банка Азербайджана. В рамках корпоративной социальной ответственности банк стремится поддерживать меры, принимаемые государством в этой сфере.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.