В Украине расстреляли одного из лидеров ОПГ «Мамедовские»

В Днепре накануне около 14:40 на Соборной площади, возле ресторана "Артист", произошла стрельба. В результате инцидента погиб мужчина. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

По информации, водитель внедорожника с номером АЕ 1111 ТТ ехал с сыном. Киллер начал расстреливать автомобиль. Мужчина выбежал из машины и упал на трамвайные рельсы. Убийца скрылся в парке. Ребенок не пострадал.

Убитым оказался Анар Мамедов, который принадлежал к уголовному миру. Мужчину, стрелявшего в Мамедова, зафиксировала камера видеонаблюдения.

Анару Мамедову было 42 года. Он вместе со своим братом Рамизом Мамедовым возглавлял криворожскую ОПГ «Мамедовские», которая занимается оптовыми поставками наркотиков по всей области. Банда насчитывает более пятидесяти «боевиков».

Ранее неизвестные сожгли кафе Мамедовых. А до этого автомобиль одного из братьев. По информации украинских СМИ, Мамедов был должником по алиментам. Он задолжал своему сыну за три года 60 тысяч гривен. В судебном реестре данные Мамедова фигурируют также в делах об алиментах, лишении родительских прав и исключении данных об отце.