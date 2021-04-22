«Азеригаз» готов к выборам в Общественный совет

Завершена регистрация представителей институтов гражданского общества для участия в процессе голосования на выборах в Общественный совет, который будет создан при ПО ”Азеригаз". В избирательную комиссию поступили документы на регистрацию 70 представителей институтов гражданского общества.

Количество кандидатов, зарегистрированных в Общественный совет, достигло 17 человек. Выборы пройдут 30 апреля в административном здании «Азеригаз».

Процесс выборов будет транслироваться в социальных сетях.