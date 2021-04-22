Заболеваемость COVID-19 в мире достигла максимума

Так, в прошлый четверг, 22 апреля, на планете впервые выявили более 900 тыс. случаев заражения за один день, а после этого число заболевших в сутки не опускалось ниже 830 тыс., подсчитали специалисты ВОЗ.

Темпы распространения коронавируса в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), достигли максимума с начала пандемии, сообщает ТАСС.

В Индии максимумы по числу заразившихся обновляются пятый день подряд. В понедельник власти сообщили о 352 991 новом случае за сутки, что стало очередным пиковым значением не только для страны, но и для всего мира. Всего в Индии заразились более 17,31 млн человек, свыше 195,1 тыс. из них умерли.

Индийские власти сравнивают эпидемическую обстановку со штормом, а медики жалуются на острую нехватку свободных коек, лекарств и кислорода. Ряд государств, включая Россию и Китай, уже выразили готовность помочь Нью-Дели.

Другим крупным очагом пандемии в Азии остается Турция, которая по общему количеству инфицированных - 4,62 млн - поднялась на шестое место в мире и постепенно нагоняет Россию (4,77 млн). При этом за минувшие сутки в республике выявили немногим более 40 тыс. случаев заражения, это гораздо меньше показателей предыдущих дней, когда число заболевших ежедневно росло на 60 тыс.

На рекордно высоком для страны уровне - более 8 тыс. инфицированных в сутки - находится заболеваемость в Ираке. Он на выходных стал 25-м государством, где заразились более 1 млн человек. 26-м в понедельник стали Филиппины, где зарегистрировано 1 006 428 случаев заражения.

Среди американских стран хуже всего ситуация в Бразилии, где сейчас выявляют более 70 тыс. новых случаев в день. Всего там заразились 14,34 млн человек, из которых 390,8 тыс. умерли.

В США (32,07 млн заболевших) в последние дни стабильно регистрируют порядка 60 тыс. заражений в сутки, но это в пять раз меньше пиковых показателей, которые пришлись на январь.

Высокой остается заболеваемость в Аргентине (максимальные для республики 27-29 тыс. случаев ежедневно), Колумбии (почти 20 тыс.), а также Перу (более 10 тыс.) и Чили (свыше 7 тыс.).

В большинстве стран Европы, в отличие от Америки, заболеваемость снижается, но она все еще высока во Франции (порядка 32 тыс. заболевших в сутки) и Германии (максимальные с начала года 25 тыс.).

В Италии при этом в день выявляют 13-14 тыс. заразившихся, что вдвое меньше, чем в середине марта, а в Польше - менее 10 тыс. (в три раза меньше, чем месяц назад).