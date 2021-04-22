Застреливший главу ФСИН Забайкалья арестован
Расстрелявший начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю местный житель арестован. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Ингодинском районном суде Читы.
Он останется под стражей до 24 июня.
62-летнему мужчине, трудившемуся подсобным рабочим на охотничьем кордоне, предъявлено обвинение по пунктам «а, и» части 2 статьи 105 («Убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ.
Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, арестованного зовут Николай Макаров. Ранее он был судим за кражу и хулиганство. Также мужчина злоупотреблял алкоголем.