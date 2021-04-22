Ранее Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по факту установления мест захоронения тел зверски убитых в апреле 1993 года в селе Башлыбель Кельбаджарского района во время учиненного вооруженными силами Армении массовой резни гражданского населения, интенсивные следственные действия продолжаются.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, наряду с другими районами Азербайджанской Республики в начале апреля 1993 года вооруженные силы Армении оккупировали Кельбаджарский район, а в селе Башлыбель проявили особую жестокость по отношению к гражданскому населению.

На основании решения суда об эксгумации тел 24 апреля 2021 года в селе Башлыбель Кельбаджарского района следователями следственного управления Генеральной прокуратуры были проведены соответствующие следственные действия и обнаружены останки 12 человек, захороненных на глубине 50 см.

Кроме того, в ходе следственных действий обнаруженные на месте преступления - в пещерах, где скрывались гражданские лица, различные предметы домашнего обихода, а также гильзы и пули, доказывающие умышленное убийство гражданских лиц, были упакованы и оформлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. В ходе осмотра села Башлыбель с помощью беспилотника также было обнаружено, что все жилые дома, административные здания и инфраструктура, существовавшие на территории села до оккупации, были полностью разрушены.

Для установления личностей убитых назначены медико-криминалистические экспертизы с целью проведения молекулярно-генетического и других исследований и определения ДНК на основании образцов с останков тел и близких родственников погибших.

Продолжается следствие для выявления выживших свидетелей, их допроса и проведения других мероприятий, необходимых для дела.

Генпрокуратура продолжит деятельность по расследованию преступлений, совершенных Арменией начиная с 90-х годов прошлого века в отношении граждан Азербайджана, а также выявлению виновных лиц и привлечению их к судебной ответственности на национальном и международном уровнях в соответствии с поручениями и рекомендациями президента Ильхама Алиева.