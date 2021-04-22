В WhatsApp появится новая функция для сообщений

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp работают над изменением опции автоматического удаления сообщений. Об этом сообщает WABetaInfo.

Пользователям предложат возможность автоматического удаления приложений через 24 часа после их отправки. Функция будет доступна как в одиночных, так и групповых чатах.

Сейчас в настройках WhatsApp можно выбрать автоматическое удаление сообщения лишь через 7 дней. Оно стирается как у отправителя, так и у получателя.

Данная функция пока находится в стадии бета-тестирования. Она появится в одном из будущих обновлений приложения WhatsApp для Android, iOS и настольной версии.