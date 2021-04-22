Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

Подготовлены два сборника. В том числе рассекречены первый доклад о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, данные об эвакуации почти 45 тыс. жителей Припяти и прилегающих районов.

Согласно документам, аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Так, в 1982 году аварийная ситуация была на первом энергоблоке, в 1984 году — на 3-м и 4-м энергоблоках. В 1983 году руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки», следует из документов.

Там же отмечено, что после аварии в 1986 году «советская власть искала разные «теории заговора», но не признавала реальность». Например, был составлен перечень «неблагонадежных» жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также «сектантов». Также указывалось, что якобы «националисты» хотели получить образцы зараженной почвы с помощью «агентурной сети в Киеве», чтобы дискредитировать советское руководство в мире».

Более того, 8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС. Еще в секретном докладе КГБ отмечено, что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти, однако «взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые».

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года. В результате взрыва реактора РБМК-1000 энергоблока № 4 в оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. Тысячи квадратных километров вокруг электростанции до сих пор непригодны для жизни людей.