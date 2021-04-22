Как сообщили в МИД Азербайджана, министр поздравил Багчи с назначением, отметив наличие тесной дружбы, братства и стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял сегодня копии верительных грамот новоназначенного посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи.

Отметив, что Джахит Багчи был назначен послом в Азербайджане в особое время, Джейхун Байрамов подчеркнул, что продолжавшейся почти 30 лет оккупации азербайджанских территорий положен конец. Было также отмечено, что началась новая эра дипломатической и политической деятельности двух стран.

Касаясь вопроса так называемого «геноцида», Джейхун Байрамов отметил, что описание этих событий как «геноцида» не имеет ничего общего с реальностью и является проявлением политического давления.

Выразив благодарность Джейхуну Байрамову за прием, Джахит Багчи передал министру искренние приветствия главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отметив, что во время своего пребывания на посту приложит все усилия для расширения сотрудничества.