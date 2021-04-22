Мужчина заразил коронавирусом более 20 человек и был арестован

Сорокалетний мужчина был арестован в испанском городе Майорка по обвинению в нападении после того, как осознанно заразил 22 человека коронавирусом. Об этом сообщает BBC News.

Согласно заявлению испанской полиции, он вышел на работу на следующий день после появления симптомов заболевания и сдачи ПЦР-теста. Его коллеги посоветовали ему идти домой, однако он отказался.

Утверждается, что мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на кашель и температуру выше 40 градусов. Он приходил на работу, стягивал маску, кашлял и говорил коллегам, что собирается заразить их.

Пятеро коллег и трое других посетителей спортзала позже получили положительный результат на COVID-19. Еще 14 человек, члены семей инфицированных, также заболели коронавирусом.