Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра

Правящая фракция "Мой шаг" в понедельник выдвинула кандидатуру и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пост главы армянского кабмина, однако 3 мая на специальном заседании парламента не станет голосовать за него, чтобы спровоцировать проведение досрочных выборов. Соответствующее заявление распространила пресс-служба фракции.

"Фракция "Мой шаг" по регламенту Национального собрания выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Этот процесс необходим для роспуска парламента с целью проведения досрочных парламентских выборов в июне", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Никол Пашинян в воскресенье объявил, что подает в отставку, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы. До выборов он продолжит исполнять обязанности главы кабмина. Вслед за Пашиняном в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство страны.