Лукашенко заявил о попытках «разделить Беларусь»

Попытки разделить Беларусь обречены на провал, заявил президент Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко напомнил, что когда-то шла речь о создании Полесской народной республики, что означало бы разделение Беларуси на части.

«Сейчас они очнулись. Хотят опять разделить пополам Беларусь. Не получится, и даже без меня не получится. Мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы ее никому не отдадим», — приводит «Росбалт» слова Лукашенко.