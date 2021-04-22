New In Chess Classic: Шахрияр Мамедъяров против Теймура Раджабова

Сегодня на шахматном онлайн-турнире из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном, будут сыграны заключительные пять туров предварительной стадии.

В первом же туре сегодняшнего игрового дня, который стартует в 21:00 по бакинскому времени, встретятся азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. После 10 туров оба имеют по 6 очков и занимают соответственно 5-е и 6-е места, отставая от лидирующего Карлсена на одно очко.

После очной встречи Шахрияр поочередно сыграет с норвежцем Арьяном Тари, Левоном Ароняном, покинувшим Армению и переехавшим в США, а затем с еще двумя представителями Норвегии – Йохан Себастьяном Христиансеном и организатором турнира Карлсеном.

Теймур после противостояния с товарищем по сборной Азербайджана встретится с россиянином Сергеем Карякиным, вьетнамцем Ле Куанг Льемом, американцем Леньером Домингесом и индийцем Сантош Гуджрати Видитом.

Напомним, New In Chess Classic – пятый турнир в серии Champions Chess Tour. Теймур Раджабов в начале января выиграл второй турнир, одержав в финале блестящую победу над Ароняном. Тем самым Раджабов обеспечил себе участие в финальном этапе, который пройдет в сентябре.

На New In Chess Classic, как и на предыдущих турнирах, выступают 16 шахматистов. На предварительной стадии они играют друг с другом в один круг. По итогам 15 туров восьмерка лучших получит право выступить в плей-офф. Контроль времени на турнире – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход.

Призовой фонд нынешнего соревнования – 100 тысяч долларов. Победитель получит 30 тысяч.

После четырех турниров в общем зачете Теймур Раджабов занимает 3-е место. У него 108 очков. Выше расположены Уэсли Со и Магнус Карлсен. Шахрияр Мамедъяров сыграл лишь в одном турнире и пока очков не имеет.