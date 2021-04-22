Президента Чехии обвинили в измене Родине

"Предполагаю, что возможностью подачи жалобы в связи с допущенной изменой Родине мы будем заниматься. Но, прежде всего, необходимую информацию надо собрать воедино, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты", - сказал Выстрчил, передает РИА Новости.

Чешский сенат рассмотрит возможность подачи конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана в связи с якобы допущенным рассекречиванием им некоторых данных во время телеобращения к согражданам в воскресенье, что может рассматриваться как измена Родине, сообщил журналистам председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.

Милош Земан в минувшее воскресенье выступил в связи с инцидентом со взрывами складов в деревне Врбетице. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил о том, что расследование взрывов на складах в деревне Врбетице продолжается, в этом деле существуют две версии: непрофессиональное обращение с содержимым складов его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.

Глава сената в этот же день в интервью телеканалу CNN Prima News заявил, что Земан в своем выступлении привел информацию из "живого" (расследуемого) дела, чем мог осложнить его расследование и поставить под угрозу безопасность республики.

Выстрчил также сообщил о том, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи под адресованной сенату петицией за подачу конституционной жалобы на Земана по обвинению его в измене Родине.