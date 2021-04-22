Жители Бейлагана пытались проникнуть на освобожденные территории
Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции задержали граждан за незаконное проникновение на освобожденные от армянской оккупации территории. Об этом говорится в сообщении бардинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана.
Сотрудники полиции задержали незаконно проникших на территорию района жителей Бейлаганского района Тургута Асадова, Фарида Мамедзаде, Али Мамишева и проживающего в Российской Федерации Мухаммеда Абдуллаева.
Задержанные арестованы в административном порядке на 10 суток.